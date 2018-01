Disque Denúncia pede informações sobre envolvidos na morte de professor na Baixada

O Portal dos Procurados divulgou nesta sexta-feira (26), cartaz com o título – Quem Matou? – para obter informações a respeito da identificação dos envolvidos no assassinato de professor Leonardo dos Santos Sá, de 37 anos, ocorrido na madrugada de quarta-feira (24). Leonardo dava aulas de Matemática e havia acabado de terminar o mestrado.

O crime aconteceu na Rua Cacilda, no bairro de Santo Agostinho São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O professor estava indo buscar o filho de 8 anos na casa da avó, quando foi abordado por bandidos na rua onde morava. Apesar de ter entregado sua moto e outros pertences, um bandido ordenou “mata logo”. Ele acabou recebendo um tiro no coração que perfurou o pulmão e chegou sem vida no Posto de Atendimento Médico (PAM) do Éden. Os criminosos fugiram do local do crime.

Quem tiver qualquer informação a respeito da localização dos dois rapazes, favor informar pelos seguintes canais: Whatsapp ou Telegram do Portal dos Procurados (21) 98849-6099; Central de Atendimento do Disque Denúncia (21) 2253-1177; através do Facebook/(inbox), endereço: https://www.facebook.com/procurados.org/; e pelo aplicativo Disque Denúncia RJ.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Segundo o delegado Evaristo Pontes Magalhães, já foram recolhidas imagens de câmeras instaladas próximas ao local do crime. Todas as denuncia sobre caso serão direcionadas para especializada.