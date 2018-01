Shopping no Recreio sedia 2ª edição da feira Macacos Veganos

Nos dias 3 e 4 de fevereiro, o Recreio Shopping, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, vai sediar a segunda edição da feira Macacos Veganos, com o que há de melhor no mercado de produtos livres de itens de origem animal.

A feira vai oferecer a oportunidade de pequenos produtores, amigos do meio ambiente levarem seus produtos para o consumidor final, dando preferência para produção familiar, com variedade de material exclusivo. Muita comida saborosa, biocosméticos e artesanato de qualidade prometem encantar o público. Presença confirmada da cantora Nana Indigo, com o show “Animal Sente”.

Parte da renda arrecadada será revertida para o projeto social da Macacos Veganos que realiza campanhas em favor dos animais.

Destaque para o primeiro parque especial para cães criado pelo shopping. O espaço é totalmente voltado para o enriquecimento ambiental dos mascotes dos frequentadores. O shopping é pet friendly e mantém as portas abertas para os bichinhos de estimação. Na ocasião, o instituto Animal Sente vai arrecadar ração.