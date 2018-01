PRF recupera dois veículos roubados na rodovia Rio-Santos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou dois veículos roubados, um carro e uma motocicleta, em uma blitz na rodovia Rio Santos (BR-101), em Angra dos Reis, no litoral do sul fluminense. O caso aconteceu na tarde de quinta-feira (25). Dois homens foram presos, por suspeita de receptação.

Em fiscalização de rotina em frente ao posto da PRF, em Angra dos Reis, a equipe do grupo de motociclistas regional abordou o veículo Hyundai/HB20, de cor prata. Após conferência da documentação, constatou-se indícios de adulteração. Realizado identificação veicular e pelo número do motor foi verificado que tratava-se de um carro com ocorrência de roubo/furto.

Logo após, os policiais resolveram abordar uma HONDA/CG ,de cor preta, que estava sem placa. Durante a fiscalização, verificou-se que a motocicleta possuía vários indícios de adulteração e constatou-se que ela havia sido roubada em 21 de julho de 2017, em Angra dos Reis.

As ocorrências foram encaminhadas para 166ºDP (Angra dos Reis).