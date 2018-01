Morre motorista de caminhão que derrubou passarela na Avenida Brasil

O motorista do caminhão que derrubou nesta quarta-feira (24) uma passarela provisória para pedestres na Avenida Brasil, na altura da Cidade Alta, em Cordovil, na Zona Norte do Rio de Janeiro, não resistiu aos ferimentos e morreu.

As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas. A Secretaria municipal de Urbanismo informou nesta tarde que a passarela foi arrancada pelo impacto do choque ocasionado pela caçamba do veículo, que estava aberta.

Trânsito na Avenida Brasil foi interditado nos dois sentidos da via nesta quarta-feira (24)

O acidente provocou um grande engarrafamento na via, já que as duas mãos da avenida foram interditadas pelo Centro de Operações. A opção é seguir pela Linha Vermelha. O Centro de Operações da Prefeitura informou que o município entrou em Estágio Atenção às 14h20 devido à queda da estrutura, e também por uma ocorrência policial.

A Avenida Brasil é a principal ligação da Zona Portuária com a Zona Oeste, e atravessa toda a Zona Norte da cidade, com 54 quilômetros de extensão.

O Centro de Operações da prefeitura informou que, em outro ponto da cidade, na Linha Amarela, há interdições intermitentes no trecho da Cidade de Deus, perto da Rua Edgard Werneck, em Jacarepaguá, devido a uma ocorrência policial. A opção entre a Barra da Tijuca e Jacarepaguá é a Estrada dos Bandeirantes.