Manifestação na Rocinha fecha túnel Zuzu Angel

Uma manifestação na Rocinha, na Zona Sul do Rio de Janeiro, bloqueou, no início da noite desta segunda-feira (22), o Túnel Zuzu Angel, no sentido Barra da Tijuca, segundo informações do Centro de Operações da Prefeitura do Rio.

O bloqueio ocorre na altura da Avenida Padre Leonel Franca, na Gávea, antes do Túnel Acústico (que também foi interditado). A opção para os motoristas é a Avenida Niemeyer. Agentes da CET-Rio e da Polícia Militar atuam no local.

Atualização: Por volta das 20h30, o trânsito no Túnel Zuzu Angel foi liberado.Neste momento, o trânsito no sentido Zona Oeste segue intenso. O sentido Lagoa não apresenta retenções.