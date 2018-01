Embaixadores do Rio terão feijoada de carnaval no Sofitel Ipanema

A Associação dos Embaixadores de Turismo do RJ, presidida por Claudio Castro, fará feijoada de carnaval no dia 3 de fevereiro, no Sofitel Ipanema, na Avenida Vieira Souto, 460.

Idealizada pelo vice-presidente executivo da entidade, professor Bayard Boiteux, será a primeira feijoada pré-carnavalesca da Associação e tem o objetivo de incentivar o carnaval carioca e a gastronomia local.

O evento terá como padrinhos dois Embaixadores do Rio: a primeira bailarina do Theatro Municipal, Claudia Mota, e o poeta e compositor Jorge Salomão. O evento tem, ainda, a participação da bateria e de passistas da Escola Porto da Pedra.

O valor do ingresso por pessoa, incluindo a feijoada, caipirinhas, água e refrigerantes é de R$ 180 + 10% e as reservas só serão garantidas mediante pagamento não reembolsável antecipado no Sofitel Ipanema, pelo telefone 21 25252517 ou pelo e-mail eventosipanema@sofitel.com

Bayard Boiteux e Netto Moreira, gerente geral do hotel, coordenam a confraternização. Os ingressos são limitados.