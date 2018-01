Imagem de São Sebastião chega ao Corcovado na véspera do dia do padroeiro do Rio

A Trezena de São Sebastião, que antecede a festa dedicada ao santo padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, chegou hoje (19) ao 13º dia. com encerramento no alto do Corcovado.A imagem peregrina do padroeiro foi levada ao Santuário Cristo Redentor para a oração do Ângelus pelo arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Orani João Tempesta.

Amanhã (20), dia de São Sebastião, as comemorações terão início de manhã com a missa O Rio Celebra, às 9h, na Basílica Santuário de São Sebastião dos Frades Capuchinhos, na Tijuca. Na ocasião, será lançada a medalha de São Sebastião.

Mais tarde, às 16h, sairá do santuário a tradicional procissão em honra ao padroeiro, em direção à Catedral de São Sebastião do Rio de Janeiro, no centro.

Após a procissão, na Catedral, será encenado o Auto de São Sebastião e, em seguida, dom Orani dará a bênção na cidade e presidirá a santa missa, encerrando a festa do padroeiro. Durante a cerimônia, o cardeal vai assinar uma carta pastoral sobre a superação da violência. O tema da carta está relacionado com o tema da Campanha da Fraternidade deste ano: Fraternidade e Superação da Violência.

Segundo dom Orani, os temas da violência e da busca pela paz são muito importantes para a sociedade brasileira. Ele comentou que ontem (18), em visita ao secretário de Segurança Pública do Rio, Roberto Sá, foi informado de que o Brasil teve 61 mil mortes violentas em 2016. “É uma guerra civil. Não podemos nos conformar. Temos que fazer algo.”