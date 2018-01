PRF apreende arsenal de fuzis e pistolas chegando no Rio de Janeiro 

Policiais rodoviários federais e policiais da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) apreenderam 19 fuzis, 41 pistolas, munições, diversos carregadores e 54 tabletes de pasta base de cocaína na tarde desta quinta-feira (18). A ação policial ocorreu na divisa entre os Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, através de levantamento de dados dos serviços de inteligência da PRF e do Exército Brasileiro com o apoio da Desarme.

Os policiais conseguiram abordar o veículo suspeito e prender em flagrante o homem de 40 anos que vinha da cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. O suspeito é militar da ativa do Exército Brasileiro e dirigia um veículo clonado, com as mesmas características de uma viatura oficial, para ludibriar a ação dos agentes e tentar chegar até a região Metropolitana do Rio.

O infrator, ainda, apresentou identidade funcional e intimidou os policiais dizendo que estava a serviço militar. Em seguida, os policiais rodoviários federais iniciaram buscas pelo veículo e encontraram os materiais ilegais escondidos por diversas partes do carro.

A ocorrência foi encaminhada à Desarme, na Cidade da Polícia, no Jacaré, Zona Norte do Rio. A ação também faz parte da operação Égide, que reforça o policiamento nas rodovias federais do estado.