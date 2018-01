Morre bebê vítima de atropelamento no calçadão de Copacabana

Morreu o bebê que estava entre as vítimas do carro que invadiu, na noite desta quinta-feira (18), o calçadão de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A menina, identificada como Maria, tinha oito meses de idade.

O atropelamento aconteceu na altura da Rua Figueiredo Magalhães e deixou pelo menos 15 pessoas feridas. Entre as vítimas há pelo menos duas crianças.

A Polícia Militar informou que o motorista, identificado como Antonio de Almeida Anaquim, de 41 anos, foi detido e encaminhado para a 12ª DP (Copacabana).

>> Polícia descarta atentado terrorista em atropelamento de Copacabana

Carro invadiu calçadão de Copacabana

Segundo testemunhas, o carro teria percorrido cerca de 15 metros atropelando pessoas. Assustados, alguns pedestres teriam tentado linchar o motorista, mas a polícia impediu.

Na delegacia, Antonio de Almeida Anaquim disse, em depoimento à polícia, que sofreu um ataque epiléptico enquanto dirigia e "apagou". Ele foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) para exames de teor alcoólico no sangue.

Veja vídeo publicado no Youtube