Crivella recebe dom Orani Tempesta com imagem peregrina de São Sebastião

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, recebeu nesta quinta-feira, (18), o cardeal arcebispo do Rio, dom Orani Tempesta, que levou a imagem peregrina de São Sebastião ao gabinete do chefe do Executivo municipal. A Prefeitura fez a celebração do 12º dia da Trezena do padroeiro da cidade, cujo dia é 20 de janeiro, próximo sábado.

- Para nós é uma honra muito grande. Dom Orani é uma pessoa muito querida aqui na Prefeitura, temos por ele o maior respeito. A obra social que ele desenvolve e a obra espiritual são de grande importância para a cidade. Hoje, nós temos uma luta muito grande para diminuir a violência no Rio de Janeiro e isso depende de ações preventivas. Essas ações preventivas são feitas por três grandes instituições: família, escola e igreja. Uma criança que tenha família, escola e igreja certamente não vai ser no futuro uma ativista da violência. Recebo aqui dom Orani com todo apreço, carinho e amor. Tenho por ele um grande afeto e gratidão também – disse Crivella.

Crivella ao lado de dom Orani e do subsecretário de Meio Ambiente, Justino Carvalho

Depois de passar pelo Centro Administrativo São Sebastião, a imagem peregrina seguiu para o Centro de Operações Rio (COR). O encerramento da Trezena será nesta sexta, dia 19, no Cristo Redentor. Dom Orani lembrou do tema desse ano, que é a superação com amor.

- Que todos que aqui trabalham, no Centro Administrativo São Sebastião, e todos os habitantes dessa cidade encontrem no exemplo de São Sebastião o seguimento de Jesus Cristo e a certeza de que tudo pode ser superado com amor.

A procissão de São Sebastião acontece no sábado, a partir das 16h, na Igreja dos Capuchinhos, na Tijuca.