Pezão anuncia pagamento do 13º salário de 2017 para 202 mil servidores

O governo do Estado do Rio de Janeiro divulgou nota nesta quarta-feira (17) informando que será pago, na sexta-feira (19), o 13º salário de 2017 para 202.757 servidores ativos, inativos e pensionistas, de todas as categorias, que têm vencimentos líquidos de até R$ 3.458. Ao todo, serão depositados R$ 400 milhões.

Com o pagamento que será efetuado nesta sexta-feira, o Estado terá quitado o 13º salário de 2017 para 64% do funcionalismo público, com depósito total de R$ 590,3 milhões.

Pexão anuncia pagamento do 13º salário de 2017 para 202 mil servidores

O 13º salário de 2017 já havia sido pago integralmente para 90.178 ativos, inativos e pensionistas, em um total de R$ 190,3 milhões. Receberam integralmente, em dezembro de 2017, os servidores ativos da Secretaria de Estado de Educação e do Degase, funcionários de empresas celetistas e de outros órgãos que custearam a folha com recursos próprios.

O 13º salário ficará pendente para 167.111 servidores, em um total de R$ 1,1 bilhão.

Os depósitos serão efetuados ao longo do dia, mesmo após o fim do expediente bancário.