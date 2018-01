Justiça condena homem acusado de estuprar alunas da UFRRJ

O juiz Guilherme Grandmasson Chaves, da 2ª Vara de Seropédica, condenou, na terça-feira (16), a 24 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, Alexandre de Oliveira Santa’Anna, acusado de estuprar três alunas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Ele também recebeu a pena de nove meses de detenção pelo crime de lesão corporal em uma quarta vítima, que não chegou a ser estuprada. Os crimes ocorreram entre outubro de 2016 e maio de 2017.

O acusado usava um carro HB20 preto e abordava as vítimas com um facão, obrigando-as a manter relações sexuais com ele e a cobrirem seus rotos com um casaco seu. Uma das vítimas conseguiu evitar o estupro, depois de atirada pelo agressor para fora do carro, porque gritou muito.

Alexandre foi reconhecido por uma das vítimas por uma fotografia recebida pelo aplicativo WhatsApp e por redes sociais. Ele foi avistado na rua por amigos dela, que acionaram a polícia. Todas as vítimas reconheceram o acusado em juízo, assim como seu veículo, o casaco e a faca utilizados nos crimes.

Para o juiz, embora Alexandre tenha negado a prática dos crimes, sua autoria ficou comprovada. “Cabe ressaltar que, nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume extrema importância, ainda mais quando confirmada pelas demais provas dos autos, sendo suficiente para a decretação do decreto condenatório, especialmente quando ratificados pelos demais elementos nos autos”, afirmou o juiz na decisão.