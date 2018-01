Crivella vistoria obras na Rocinha

O prefeito Marcelo Crivella vistoriou na manhã desta segunda-feira (15) algumas das obras que estão sendo realizadas na comunidade da Rocinha, que totalizam investimentos na ordem de R$ 9 milhões. Obras da GEO-RIO têm o objetivo de eliminar riscos em encostas situadas nas áreas da Dioneia e do Laboriaux, com instalação de “cortinas ancoradas” nestes trechos, canaletas de drenagem pluvial e revestimento de aludes com concreto projetado.

As obras, já em andamento, têm previsão de término de quatro meses e aplicação de recursos de cerca de R$ 4 milhões. Outra ação é a instalação de grades sobre o canal da Rocinha, que vão englobar cerca de 360 metros de grades e 730 metros de guarda corpo - já foram implantados 300 metros de guarda corpo metálico e cerca de 90 metros de grades. Este serviço tem o objetivo de inibir a presença de lixos e detritos no interior do canal, evitando os constantes alagamentos e possibilitando uma melhor manutenção ao longo do seu curso.

Crivella percorre rua da Rocinha com o presidente da Comlurb

"A Rocinha merece uma atenção especial por suas características. Hoje, entre nossas ações mais importantes aqui, é a contenção de encostas para evitar que as chuvas de verão causem grandes danos como a queda de barreiras, que pode levar a óbitos, e a proteção do valão, que vai impedir assoreamento e transbordamento. Também estamos aqui com a Vigilância Sanitária para coletar e testar água, checar processamento de alimentos em bares e quiosques, para que não aconteça o que ocorreu no Vidigal, que tinha três focos de hepatite em pontos de água contaminada e fez com que alguns moradores contraíssem a doença", afirmou o prefeito Crivella.

Em outra frente de trabalho na Rocinha, estão obras a cargo da Roirube para a recuperação de fachadas e instalações nas escolas municipais André Urani e Francisco de Paulo Brito, na creche municipal Castelinho e no CIEP Bento Rubião. Os trabalhos têm previsão de término nos próximos 3 meses. Os investimentos nas recuperações são da ordem de R$ 3 milhões. A Subsecretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação está com programa de recuperação de fachadas de moradias da comunidade da Rocinha, desenvolvido com a participação de moradores. A população receberá títulos de propriedade de imóveis da favela. As obras estão em processo licitatório e com previsão de início nos próximos 30 dias. O prazo previsto para conclusão é de oito meses. Os investimentos previstos na recuperação são de R$ 1,16 milhão. Entre os serviços, está a identificação de casas sem janelas, o que propicia a incidência de tuberculose. Em dois terrenos, serão instaladas unidades do Minha Casa Minha Vida.