Pezão promete quitar integralmente os salários de dezembro na próxima segunda

O Governo do Estado do Rio de Janeiro prometeu, por meio de nota divulgada neste domingo (14), que irá pagar integralmente os salários de dezembro a todos os 460 mil servidores ativos, inativos e pensionistas na próxima segunda-feira (15), décimo dia útil do mês, conforme o calendário de pagamentos do funcionalismo. Ao todo, o Estado vai depositar R$ 1,6 bilhão.

O pagamento de todo o funcionalismo público ocorrerá com recursos da arrecadação tributária e devido ao ingresso no caixa do Estado, na última quinta-feira (11), dos R$ 900 milhões provenientes da segunda parte do empréstimo de R$ 2,9 bilhões do BNP Paribas.

A primeira parte, de R$ 2 bilhões, depositada em 20 de dezembro de 2017, foi integralmente destinada ao pagamento do 13º salário de 2016 e dos salários de outubro. De acordo com o governo do estado, o depósito dos R$ 900 milhões na quinta-feira (11) ocorreu antes do prazo contratual, previsto para 14 de fevereiro.

Governo garante que os pagamentos ocorrerão ao longo da próxima segunda, mesmo após término do expediente bancário

Em nota, o governo afirma ainda que alguns servidores confirmaram o recebimento do salário de dezembro já neste sábado (13); e garante que os pagamentos vão continuar ocorrendo ao longo da segunda-feira, "mesmo após o término do expediente bancário".

"Estamos conseguindo regularizar o pagamento dos salários dos servidores após um grande esforço para adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, que vai garantir o reequilíbrio das finanças do Estado. Antecipamos, como eu havia anunciado que faríamos, a segunda parcela do empréstimo do BNP Paribas", disse o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, continuando:

"Mais uma vez peço desculpas aos servidores pelos transtornos provocados pela crise financeira que atingiu não apenas o Rio, mas todo o país. Iniciamos agora um período de retomada do crescimento e a nossa prioridade continua sendo o pagamento dos vencimentos dos servidores ativos, inativos e pensionistas", finalizou.