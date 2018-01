Lei Seca retira das ruas mais de mil motoristas embriagados em ação de fiscalização

Para dar início às ações do calendário de mobilização nacional do Fórum Permanente das Operações Lei Seca, foi realizada sábado (13) até a madrugada deste domingo (14), uma grande ação de fiscalização no trânsito envolvendo as operações Lei Seca de 17 estados do Brasil e a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Durante a mobilização, foram abordados 10.993 motoristas. Deste total, 1.037 motoristas com sinais de embriaguez foram tirados das ruas.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o trânsito mata 47 mil pessoas por ano no Brasil e deixa 400 mil com alguma sequela. Estes dados colocam o Brasil em 4º lugar no ranking de acidentes nas Américas, atrás da República Dominicana, Belize e Venezuela. Um estudo desenvolvido pelo Centro de Pesquisa e Economia do Seguro (CPES), da Escola Nacional de Seguros, apontou que a Lei Seca salvou 41 mil vidas desde 2008 e poupou ao país mais de R$ 550 bilhões, ao evitar perda de produto e renda. A mobilização nacional foi idealizada com o objetivo de reforçar a necessidade de mudanças de hábitos que geram maior segurança no trânsito.

Com um efetivo de 1.936 agentes, entre PMs, PRFs e agentes de trânsito espalhados pelo Brasil, foram realizados 9.522 testes com o etilômetro e lavrados 823 autos de infração. Ao todo, foram recolhidas 1.610 documentações (CNH e CRLV), 626 veículos foram removidos para depósito e 214 prisões efetuadas. As blitzes foram realizadas em ruas e avenidas de pontos estratégicos em todo o país. As Rodovias Federais tiveram operações realizadas pela PRF.

Em 2017, uma mobilização nacional foi realizada para encerrar a Semana Nacional do Trânsito. Durante as ações, foram abordados 19.328 motoristas. Deste total, 2.549 com sinais de embriaguez.

Para o coordenador da Operação Lei Seca do Estado do Rio de Janeiro, tenente-coronel Marco Andrade, essa grande ação repetiu o sucesso da realizada no ano passado e mais uma vez chamou a atenção da sociedade brasileira sobre os riscos de beber e dirigir, contribuindo para a redução das perdas irreparáveis que decorrem dos acidentes de trânsito consequentes dessa mistura.

"Essa mobilização nacional ajudou a promover a conscientização dos motoristas para que todos juntos - poder público e sociedade -, numa soma de esforços, possamos reduzir os índices de violência no trânsito, que infelizmente ainda apresenta estatísticas negativas em todo o Brasil. Nosso objetivo é realizar mais ações como esta ao longo de todo o ano, integrando todas as operações do país", afirmou o coordenador da Operação Lei Seca do Rio.

Números

Desde a criação da Operação Lei Seca, em março de 2009, 2.735.711 motoristas foram abordados em 19.762 ações de fiscalização em todo o estado do Rio de Janeiro. E, ainda, 511.331 veículos foram multados, 99.244 veículos foram rebocados, 171.806 motoristas tiveram a CNH recolhida e foram identificadas embriaguez em 180.527 motoristas.