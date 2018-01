Professores participarão de intercâmbio na Inglaterra

Cinco professores da Secretaria de Educação foram os grandes vencedores da 4ª edição do Prêmio de Educação Científica e realizam um intercâmbio na Inglaterra, onde participarão de palestras, visitarão museus e instituições renomadas de educação, entre outras atividades.

O Prêmio de Educação Científica é uma iniciativa da BG Brasil, subsidiária da Royal Dutch Shell plc., em parceria com a Secretaria de Educação e o British Council, organização internacional do Reino Unido para relações culturais e oportunidades educacionais. O objetivo é reconhecer, valorizar e estimular o trabalho de professores nas áreas das Ciências e Matemática; disseminar as iniciativas inovadoras e despertar o interesse dos alunos nas práticas científicas e disciplinas afins.

Na categoria Ensino Médio, o 1º lugar ficou com o professor Antônio Roberto Petali Júnior, do Ciep 117 – Carlos Drummond de Andrade – Intercultural Brasil-Estados Unidos, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. O docente e os alunos construíram uma centrífuga, uma estufa e um destilador reutilizando materiais recicláveis e montaram um laboratório de Ciências para práticas pedagógicas.

"Utilizamos diversos materiais, como borracha, garrafas pet, papelão e até um motor de máquina de lavar que ia para o lixo para construir os equipamentos, tudo utilizando conhecimentos de Matemática e de Ciências. Se fossemos comprar no mercado, cada instrumento custaria cerca de R$ 3 mil", disse Antônio.

O professor André Gonçalves de Oliveira, do Colégio Estadual Erich Walter Heine, em Santa Cruz, Zona Oeste, ficou com o 2º lugar na categoria Ensino Médio. O projeto dele consiste no lançamento de foguetes como uma proposta interdisciplinar para aprendizagem de Física, buscando a compreensão dos modelos de cidades sustentáveis.

O 3º lugar foi para Fabiano Rapozo de Carvalho, do Colégio Estadual Leonel Azevedo, na Ilha do Governador. A proposta dele tem como objetivo utilizar um modelo de Pipa Tetraédrica, de Graham Bell – cientista que inventou o telefone –, para aperfeiçoar as aulas de geometria e, dessa forma, realizar atividades lúdicas em busca de significados e incentivando a investigação da Matemática.

Na categoria Ensino Fundamental II, dos três vencedores, dois são da rede. O 1º lugar foi para o professor Edevaldo da Silva Oliveira, do Colégio Estadual Doutor Péricles Corrêa da Rocha, em Bom Jardim, Região Serrana. O projeto dele, intitulado “Os da Silva e os da Selva: o ensino de Ecologia e a preservação da Mata Atlântica”, utiliza o meio ambiente como sala de aula para o estudo da fauna silvestre local.

O 2º lugar nesta categoria ficou com Emerson de Souza Queiroz, do Ciep 394 – Vereador Cândido Augusto Ribeiro Neto, em Nova Iguaçu. De acordo com o professor, o projeto "da rua para a escola pretende utilizar a brincadeira de taco para ensinar função polinomial do 2° grau, reunindo a Matemática, o lúdico e a tecnologia digital”.

"Essa premiação e parceria são formas de reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelos professores da rede estadual e, também, maneiras de incentivá-los em suas práticas pedagógicas cotidianas", disse o secretário de Educação, Wagner Victer.