Linha 2 do VLT terá operação diferenciada na próxima semana

A Concessionária do VLT Carioca informa que, por conta de intervenção programada no Túnel da Providência, a operação da linha 2 sofrerá alterações na próxima semana, entre os dias 15 e 19 (segunda a sexta). O trecho entre as paradas Praia Formosa e Vila Olímpica será interrompido diariamente a partir de 11h para intervenções no Túnel da Providência.

O objetivo é preparar a área para a transferência do Centro de Controle Operacional (CCO) de forma definitiva para a região da Gamboa, em fevereiro.

Dessa forma, a linha 2 terá circulação normal de 6h às 11h em toda a sua extensão. A partir de 11h, a operação se dará somente entre Central e Praça XV, com o mesmo intervalo entre trens atualmente praticado. Usuários da linha 2 que precisarem acessar a região da Rodoviária poderão utilizar a linha 1. Caso seja necessário, poderá também ser realizada a transferência entre linhas nas paradas Colombo e Sete de Setembro dentro do período de 1 hora.

Avisos nas redes sociais do VLT e nos painéis de mensagem das paradas vão atualizar o status ao longo das atividades.

Não haverá mudanças na operação da linha 1, que funciona de 6h à meia-noite entre Praia Formosa e Santos Dumont.