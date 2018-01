Contenção de encosta na BR-040 terá interdições a partir de segunda-feira

A obra de contenção de encosta que a Concer executa no km 49,5 da BR-040, em Pedro do Rio, distrito de Petrópolis (RJ), no sentido RJ, terá interdições temporárias, com horários fixos, a partir de segunda-feira (15). O fechamento temporário das pistas permite a remoção de blocos de pedra soltos ou instáveis da encosta com segurança.

As interdições pontuais, em ambos os sentidos da rodovia, já ocorrem desde o final do ano passado, mas a partir de semana que vem a interrupção total do fluxo de tráfego no trecho se dará de segunda a sexta, às 9h, 11h, 14h e 16h, cada uma com duração de 30 minutos.

A estabilização da encosta do km 49,5 da BR-040 foi iniciada em dezembro passado e tem previsão de ser concluída em março. O trecho permanece sinalizado e com o acostamento e a faixa da direita interditados ao tráfego no sentido Rio.

Alpinistas atuam na contenção de encosta do km 49,5, em Petrópolis

O usuário deve entrar em contato ou acessar os serviços de comunicação da Concer para obter informações atualizadas das condições de trânsito na rodovia e evitar retenções: Central de Atendimento ao Usuário - 0800-2820040 (ou 0800-2810041, exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala). WhatsApp Concer - trecho Itaipava-Juiz de Fora – 21-99784-8115 | Trecho da Serra – 21-97288-3912 | Duque de Caxias – 21-99724-2655.