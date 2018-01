Virar Paz: Um movimento pela paz no Riode Janeiro

Virar Paz foi concebido no intuito de discutir e propor reflexões sobre o problema da violência dentro dos territórios mais impactados diretamente por ela: as comunidades, ou favelas.

Quais seriam os dispositivos para promover a PAZ? Diálogo. Arte. Cultura. Esporte. Lazer.

Em tempos de números de guerra no Rio de Janeiro, espaços de diálogo e trocas de conhecimentos são urgentes para pensar estratégias para promoção da paz. O Virar da Paz, projeto patrocinado pelo Conselho Nacional do SESI, e realização da Amfibra, acontecerá, sua segunda fase, no dia 14 de janeiro (domingo), no Parque de Madureira. O evento irá oportunizar momentos de entretenimento através do esporte, cultura e lazer, visando contribuir com uma sociedade mais justa, sem violência ou preconceitos.

A segunda fase do Virar da Paz trará como tema O FUTEBOL DA PAZ, onde acontecerá um torneio de futebol infanto-juvenil, formado por atletas amadores de diversas comunidades, um Futebol Show com atletas renomados, um jogo entre o time do LÉO MOURA e amigos, com direito a premiação, medalhas e troféus, tudo como manda o protocolo. Encerrando as atividades, teremos o show da sambista AMANDA AMADO com participação especial do cantor D’Black, ambos ex-THE VOICE. Durante todo o dia teremos diversas ações e brincadeiras para a criançada, nesse dia tão importante para nossos pequenos.

O Virar da Paz será realizado dia 14 de Janeiro, de 10h às 18h, no PARQUE DE MADUREIRA, R. Parque Madureira, s/n - Madureira, Rio de Janeiro. A Entrada é Franca.

Evento ocorre neste domingo (14)

Vale lembrar que este projeto teve uma primeira fase, realizada no dia 09 de dezembro de 2017, no Teatro do SESI no centro do Rio de Janeiro, onde na ocasião o evento contou com palestras e rodas de conversa, que debateram temas como o protagonismo juvenil, o genocídio da juventude negra e pobre e políticas públicas para o jovem. As discussões contaram com nomes como o pedagogo Alfredo Gomes da Costa, - Pedagogo, pós-graduado em Administração de Recursos Humanos, palestrante, escritor e consultor no campo do desenvolvimento social e da ação educativa, Luana Almeida, psicóloga do Programa ViraVida/Rio de Janeiro e Antônio Marcos Inácio da Silva, Jovem Aprendiz, SESI Rio de Janeiro, mediadora Roberta Nacfur Macedo, Assessora de Projetos do Conselho Nacional do SESI.

A questão de gênero também foi tema discutido, por conta dos altos números de feminicídio e trouxe a discussão a Lei Maria da Penha, o combate à violência contra a mulher e o empoderamento feminino que contou com a presença da atriz Naura Schneider e Rafael Luz - psicólogo pelo TJ RJ, professor de psicologia na Estácio de Sá. Mestre em Psicologia pela UFRJ, especialista em Gênero e Sexualidade pela UERJ, Hannah de Vasconcellos, jornalista e pesquisadora na área de feminismo negro e subjetividades.

Outro tema importante debatido foi o preconceito. Em palestras com especialistas como Nélio Georgini, coordenador da Diversidade Sexual da Prefeitura do Rio de Janeiro e Lelette Couto, Produtora Cinematográfica e militante da causa racial e Dr. Thales Treiger, defensor público federal e defensor regional de direitos humanos da DPU/RJ, mediadora Eliane Carvalhar Damasceno, coordenadora da Divisão de Negócios em Responsabilidade Social da FIRJAN, a comunidade pode conversar sobre a importância da valorização da diversidade e o respeito às diferenças, visando formar uma sociedade menos desigual e, por consequência, mais pacífica.

Um movimento pela paz no Rio de Janeiro.