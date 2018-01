Tiroteio em Ipanema tem um baleado

Um tiroteio durante um assalto em Ipanema, na Zona Sul do Rio, deixou uma pessoa baleada, na tarde desta sexta-feira (12). O crime aconteceu na Rua Visconde de Pirajá, uma das mais movimentadas no bairro.

De acordo com a polícia, quatro homens em duas motos roubaram uma loja de telefones celulares. Um policial à paisana foi atingido na perna por um disparo, após reagir, segundo as primeiras informações.

O policial foi levado por uma viatura da Polícia Civil para o Hospital Municipal Miguel Couto. De acordo com a sala de operações do 23ºBPM (Leblon), o policial, que não identificado, está fora de risco.

Em nota, a Claro confirmou o assalto e informou que a loja encontra-se fechada. Veja a nota emitida pela operadora.

"A Claro confirma que a loja localizada na Rua Visconde de Pirajá, em Ipanema, sofreu um assalto no final da manhã desta sexta-feira (12). O local encontra-se fechado no momento. A operadora está à disposição das autoridades e colabora para a investigação do caso."