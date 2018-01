Curso na Casa do Saber Rio debate compulsões e busca imediata pelo prazer

O ritmo acelerado de transformações na última década causou mudanças profundas no estilo de vida das pessoas, gerando uma era de compulsões. Cada vez mais, a humanidade vive de respostas exaltadas, de desabafos públicos e uma busca desmedida e imediata pelo prazer. Esses temas serão abordados pela psicanalista Sandra Edler em curso na Casa do Saber Rio, com início no próximo dia 18.

“Tempos Compulsivos: a busca desenfreada pelo prazer” propõe um amplo debate sobre tópicos contemporâneos com base em conceitos psicanalíticos de Freud e Lacan. Ao longo de três encontros, Sandra Edler vai mostrar que esse ritmo acelerado de vida resultou tanto no crescimento de compulsões, como também de depressões e dos quadros de violência. Ela aponta os tipos de compulsões mais comuns hoje em dia, sugere maneiras mais saudáveis de lidar com as redes sociais e alerta para o fato de que alguns tipos de compulsões podem ser bem vistos socialmente.

A psicanalista afirma que a sociedade ultrapassou uma linha tênue: o que poderia parecer apenas um hábito passa a tomar conta de nossa personalidade. Sandra apresenta configurações possíveis do mal-estar contemporâneo para analisar fontes do sofrimento humano no dia a dia, traduzindo as novas modalidades de sintomas que resultam dessas condições extremas.

As aulas serão ministradas nos dias 18 e 25 de janeiro e 1º de fevereiro, das 19h30 às 21h30. Os alunos inscritos receberão um exemplar do livro “Tempos Compulsivos: a busca desenfreada pelo prazer” (Casa da Palavra / LeYa), lançado pela autora em 2017.

AULAS

· 18 Jan / Que tempos são estes?

A passagem do tempo, a aceleração e a sua repercussão no modo de vida contemporâneo.

· 25 Jan / A lógica do excesso e a sociedade excitada

Novos sintomas emergem na contemporaneidade. Insaciabilidade e compulsões.

· 1º Fev / Angústia, narcisismo e perda numa cultura imediatista