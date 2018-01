TJRJ registra aumento de prisões por não pagamento de pensão alimentícia em 2017

Um levantamento feito pelo Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) constatou que, durante o ano de 2017, houve um aumento de 6,89% nas prisões relacionadas com a falta de pagamento de pensão alimentícia no estado.

Como efeito de comparação, no ano de 2016 ocorreu um total de 6.255 prisões decretadas, enquanto que em 2015 esse número chegou a 5.852. O não pagamento da pensão gera como punição a detenção em regime fechado, separado dos presos comuns.