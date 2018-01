'Ok, vou ficar por aqui': turistas estrangeiros dão opinião sobre o Rio

Com a chegada do ano novo e o desembarque de turistas estrangeiros no Rio de Janeiro, o JB quis saber se a questão da segurança é algo que inquieta quem vem de fora curtir os pontos turísticos da cidade. Apesar da preocupação com assaltos, o consenso foi de que o Rio "é como qualquer grande metrópole do mundo, como Moscou ou Nova York", conforme destacou a turista russa Marina Dukor, de 40 anos, funcionária de uma multinacional. "Você deve andar com cuidado. Mas por enquanto me sinto bem segura."

"Eu gosto do Rio por causa desse estilo de vida despojado. É ótimo para relaxar e não pensar em nada. É muito bom", completou Marina.

Marina Dukor e Alyona Selikhova: o Rio "é ótimo para relaxar e não pensar em nada"

Marina estava acompanhada de Alyona Selikhova, de 29 anos, também russa, e que mora no Rio há quatro anos. Guia de turismo na cidade, Alyona explicou o motivo de ter vindo para o país. “Eu procurava um lugar para viver, descobri o Brasil e pensei 'ok, vou ficar por aqui'.”

De acordo com um estudo da Fundação Getúlio Vargas Projetos, o Rio de Janeiro teve um aumento de 11,4% no número de turistas no período do Réveillon 2018, em comparação com o ano anterior. Ainda segundo a pesquisa, o Rio recebeu 93 mil estrangeiros. E é fácil ter esta percepção ao andar por um lugar como o Porto Maravilha, no Centro da cidade.

“Muita gente não quer ir para um país o qual a mídia diz que não é seguro. Mas eu pretendo fazer uma boa publicidade quando voltar para casa”, disse entre risadas o arquiteto belga Toon Haverals, de 35 anos. “Os jornais estrangeiros falam um monte de coisa ruim sobre o Brasil, mas a única resposta que a gente pode dar é continuar vindo para o país, e dessa forma fazer a economia crescer de novo”, afirmou.

"Pretendo fazer uma boa publicidade quando voltar para casa", afirmou Toon

Toon ressaltou o motivo de querer vir ao Brasil. "Eu gosto da 'vibe', da atmosfera. Eu gosto desta rua, por exemplo", afirmou, se referindo ao Boulevard Olímpico. “Sei lá. Por aqui tudo se move, mas bem devagar.”

O desenvolvedor de software alemão Martin Wunderlich, de 43 anos, trouxe toda família para caminhar pelo porto. Ele, a mulher e as duas filhas pareciam despreocupados enquanto andavam pelo passeio público. "A gente leu no nosso guia de turismo que você não deve sair tarde da noite, não deve ir a certos lugares, mas no geral nos sentimos bem seguros. Estamos gostando muito", concluiu.