Morre terceiro policial militar no Rio de Janeiro em 2018

O sargento Alexandre Fernandes da Silva, de 43 anos, morreu nesta sexta-feira (5), no Hospital Central da Polícia Militar, onde estava internado desde outubro após ser vítima de uma tentativa de assalto em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Ele foi atingido por dois tiros. Lotado no 22º Batalhão de Polícia Militar (Complexo da Maré), ele é o terceiro PM morto este ano.

No dia 3 à noite, o sargento Anderson da Silva Santos foi morto a tiros, no Bairro Jardim São Miguel, em Queimados, na Baixada Fluminense, após se envolver em uma briga de trânsito.

A primeira morte de um PM neste ano ocorreu também no dia 3 no bairro do Mutuá, em São Gonçalo, no Grande Rio. O soldado Ivanderson Silva Pinheiro estava em seu carro, no bairro do Mutuá, com outro policial quando criminosos os abordaram e anunciaram um assalto. Segundo a PM, Pinheiro reagiu e foi baleado.