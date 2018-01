MetrôRio terá operação especial para encontro de baterias das escolas de samba

O MetrôRio preparou uma operação especial para os clientes que forem ao Encontro do Samba. O evento vai reunir as baterias das 13 escolas de samba do Grupo Especial, neste sábado (6), às 19h, na praia de Copacabana. A Concessionária disponibilizará trens extras nas três linhas (1, 2 e 4), reduzirá os intervalos entre as composições e aumentará em 20% o número de lugares em relação à oferta usual.

As estações recomendadas para o desembarque são Cardeal Arcoverde (para quem optar pelas escolas de samba que vão desfilar pelo Leme ou for ao palco principal) e Siqueira Campos (para quem preferir as escolas de samba que vão passar pelo posto 3). Além disso, o MetrôRio reforçará as equipes de segurança, limpeza e bilheterias.

A Concessionária recomenda que os clientes priorizem o Cartão Pré-Pago ou comprem as passagens de forma antecipada, evitando filas na volta do evento.

Encontro do Samba

O Encontro do Samba vai reunir todas as baterias das escolas de samba do Grupo Especial. No evento, um cortejo será feito na Praia de Copacabana com um total de mil ritmistas: uma parte vai sair da Avenida Princesa Isabel (Império Serrano, Paraíso do Tuiuti, Unidos de Vila Isabel, União da Ilha do Governador, Acadêmicos do Grande Rio, Estação Primeira de Mangueira e Mocidade Independente de Padre Miguel) e outra da Rua Siqueira Campos (Unidos da Tijuca, São Clemente, Imperatriz Leopoldinense, Beija Flor de Nilópolis, Acadêmicos do Salgueiro e Portela), até chegar ao palco principal na Rua Rodolfo Dantas, em frente ao Copacabana Palace.

Ao final do desfile pela Avenida Atlântica, os sambistas se juntarão à Orquestra Petrobras Sinfônica, sob regência do maestro Isaac Karabtchevsky. No palco, Alcione, Martinho da Vila, Iza e Diogo Nogueira também vão participar da festa.