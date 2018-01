UPPs registram aumento na recuperação de cargas em 2017

Com a implantação de um planejamento para ajudar a combater o roubo de cargas no Rio de Janeiro, as Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) registraram aumento na recuperação de produtos no ano passado. De janeiro até 31 de dezembro de 2017, foram 198 cargas recuperadas.

Os destaques foram as áreas das UPPs Vila Kennedy, com 47 recuperações, Lins, com 46, e Camarista/Méier, com 27. Somente em dezembro, as UPPs do Complexo do Lins recuperaram cargas em 15 oportunidades, além de desarticular um grande galpão para armazenagem de produtos roubados.

Foragidos

O trabalho de identificação e captura de criminosos também se manteve intenso. Ao longo do ano passado, 1.360 indivíduos foram presos por diversos crimes, sendo destes 421 foragidos do sistema penitenciário. Outros 419 menores foram apreendidos por envolvimento em práticas criminosas.

O combate à circulação de armas nas comunidades também apresentou números importantes. Em todo o ano, cerca de 250 armas – entre fuzis, metralhadores, escopetas, pistolas e revólveres – foram apreendidas. Também foram recolhidos 109 simulacros de armas de