Polícia Militar começa 2018 com apreensão de fuzil e drogas

A Polícia Militar fez ontem a primeira apreensão de fuzil do ano. No segundo dia consecutivo de operações realizadas no Jacarezinho, os agentes ainda apreenderam 670 kg de maconha e uma carga de crack e cocaína que serão contabilizadas posteriormente.

O fuzil M-16 foi encontrado, juntamente com meia tonelada de maconha, com a ajuda de animais do Batalhão de Ações com Cães (BAC). O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) também participou da ação.

A captura do fuzil tem um significado especial para a Secretaria de Segurança, que no ano passado intensificou a apreensão de armas de grosso calibre, inclusive criando a Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), em abril. De janeiro a novembro de 2017, foram apreendidos 479 fuzis, uma média de 1,4 arma por dia, enquanto durante todo o ano de 2016 foram 379 apreensões.