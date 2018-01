Hemorio alerta para baixos estoques de sangue

O Hemorio, órgão da Secretaria de Estado de Saúde (SES), alerta para os baixos estoques de sangue. O período que compreende os meses de dezembro e janeiro é um dos mais críticos do ano, já que as festas e as férias de verão refletem diretamente no movimento do salão de doadores.

"Doar sangue é um ato de amor. Quero agradecer quem tem ajudado a transformar o Hemorio em campeão nacional de doação de sangue e continuamos contando com a ajuda da população carioca, sempre tão solidária, para que possamos atender, de forma satisfatória, à demanda atual da rede", declarou o secretário de saúde Luiz Antônio Teixeira Jr.

Ao longo de 2017, o Hemorio recebeu mais de 106 mil candidatos à doação e coletou 79.788 bolsas de sangue. Em 2016, foram mais de 84 mil candidatos e 62 mil bolsas coletadas.

"Em 2017, conseguimos aumentar o número de bolsas coletadas em 30%, comparado a 2016. Foi uma grande vitória, depois de cinco anos de queda. Mas as doações não podem parar. A demanda permanece alta e os estoques precisam ser repostos durante todo o ano", explica o diretor-geral do Hemorio, Luiz Amorim.

Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais e um documento de identidade original desse responsável. O modelo da autorização pode ser adquirido através do site do Hemorio. (http://www.hemorio.rj.gov.br/html/pdf/menor_idade.pdf)

Não é necessário estar em jejum, apenas evitar apenas alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes. O Hemorio funciona todos os dias, das 7h às 18h, incluindo sábados, domingos e feriados, na Rua Frei Caneca, n° 8, no Centro do Rio.

Para mais informações, o candidato pode ligar para o Disque Sangue (0800 282 0708), que esclarece os pré-requisitos e dúvidas, além de informar o endereço das outras 26 unidades de coleta distribuídos pelo estado. O atendimento pelo telefone funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.