Adolescente é apreendido por tráfico de drogas e duplo homicídio em Porto Real

Policiais da 100ª DP (Porto Real) aprenderam, nessa terça-feira (2), um adolescente envolvido nos crimes de tráfico Ilícito de drogas e duplo homicídio. A ação ocorreu quando os agentes diligenciavam buscando localizar o menor que, segundo as investigações, participou dos últimos dois homicídios ocorridos na cidade.

A primeira vítima foi Alan Silva de Oliveira, morto no último dia 29 de dezembro e a outra Douglas da Conceição Ramos, assassinado no primeiro dia deste ano. Quando cometeu o segundo crime, o adolescente ainda feriu Alex Júnior Costa - de acordo com os agentes da 100ª DP.

O menor estava dirigindo um Gol branco quando foi abordado pelos policiais, ocasião em que tentou fugir, mas foi logo perseguido e abordado pelos agentes. Em seguida, com o auxílio de PMs, foi feita uma revista, autorizada pela mãe do jovem. Na sua casa foram encontrados 10 pinos de cocaína e uma balança de precisão. Na delegacia, o rapaz foi reconhecido como tendo participado dos dois crimes de homicídio.