Mais de 500 motoristas são pegos embriagados no Rio nas festas de fim de ano

Agentes da Operação Lei Seca abordaram, no Rio de Janeiro, 9.360 motoristas durante as festas de Natal e Ano-Novo. Destes, 521 foram pegos embriagados, tiveram a habilitação recolhida e terão o direito de dirigir suspenso por um ano, além de responderem administrativa e criminalmente. Entre os dias 22 e 25 de dezembro e 29 de dezembro e 1° de janeiro, 1.630 condutores foram multados e 272 veículos foram rebocados.

De acordo com nota da Operação Lei Seca, no período do Natal, 198 motoristas embriagados foram retirados das ruas, enquanto no do réveillon foram 323. Segundo o coordenador da Operação Lei Seca, tenente-coronel da Polícia Militar Marco Andrade, as ações foram realizadas nas regiões do estado com maior fluxo de pessoas e veículos durante as festas de fim de ano.

“Apesar da mudança de comportamento que diariamente observamos através das ações da Operação, algumas pessoas ainda insistem em beber e dirigir. Nosso maior objetivo é retirar estesmotoristas de circulação para garantir que as pessoas curtam as festas, mas que voltem em segurança para suas casas", diz a nota da operação.

Nesse período, todo o efetivo da lei seca, que conta com 250 agentes, foi mobilizado. Além das blitzes de fiscalização, agentes de educação da operação realizaram um trabalho de conscientização em pontos estratégicos da cidade, alertando a população sobre os perigos da mistura álcool e direção.

A Operação Lei Seca é uma campanha educativa e de fiscalização, de caráter permanente, lançada em março de 2009, pela Secretaria de Estado de Governo. Desde então foram realizadas mais de 19 mil operações, 2.731.705 motoristas foram abordados e foi comprovada a alcoolemia em 180.285 pessoas. Neste período também foram multados 510.633 motoristas, 99.126 veículos foram rebocados e 171.589 carteiras de habilitações foram recolhidas.