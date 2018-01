Hospital no Rio recebe palestra gratuita sobre Alzheimer

Para chamar a atenção para a doença de Alzheimer, o neurologista André Lima vai ministrar uma palestra no dia 11 de janeiro, quinta-feira, a partir das 17h, no auditório do 6º andar do Hospital Caxias D’Or (Av. Brigadeiro Lima e Silva, 821 – Jardim Vinte e Cinco de Agosto – Duque de Caxias). As inscrições são gratuitas.

A doença de Alzheimer acomete entre 50 a 60% da população idosa mundial e é a causa mais comum de perda de memória. De acordo com a ONU, 75% dos doentes desconhecem que sofrem do mal. A família, às vezes, é a última a perceber que um “simples” esquecimento, no idoso, é um sintoma.

"Não existe um diagnóstico definitivo, apenas um diagnóstico de exclusão. É preciso excluir todas as outras doenças que causam o sintoma parecidos, para poder pensar que é Alzheimer", explica o Dr. André Lima.

Na palestra, o médico vai falar sobre os sintomas, o tratamento e sobre a dificuldade de fazer o diagnóstico do Alzheimer por causa das semelhanças com outras doenças existentes e também sobre como a família e os cuidadores devem agir com o paciente, dos cuidados que o responsável pelo paciente deve ter e dos estresses que o cuidador passa.

O neurologista André Lima é membro da Academia Brasileira de Neurologia e neurologista do hospital Caxias D’Or.

As inscrições na palestra podem ser feitas pelo telefone (21) 2460-3620 ou pelo e-mail gilene.zaira@rededor.com.br. As vagas são limitadas.