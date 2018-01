Crivella pede para que turistas e cariocas prolonguem estadia no Rio 

O prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella publicou em sua página no Facebook nesta terça-feira (2), um vídeo pedindo para que turistas e cariocas permaneçam na cidade até o dia 6 de janeiro, próximo sábado, para a continuação da programação de réveillon.

No próximo sábado, o palco montado em Copacabana receberá um encontro de escolas de samba, encerrando as comemorações da virada de ano. Cem ritmistas de cada uma das 13 escolas do Grupo Especial sairão das extremidades da orla, no Leme e no Posto 6, e se juntarão à Orquestra Petrobras Sinfônica no palco. O evento marcará a abertura do carnaval de 2018.

"O réveillon passou e, graças a deus, nós tivemos uma festa muito bonita e em paz. Mas agora, no dia 6, nós teremos um encontro, eu diria a vocês inédito e maravilhoso, porque as baterias das escolas de samba vão se encontrar na Avenida Atlântica com a Orquestra Sinfônica da Petrobras. Vai ser um show inesquecível e eu gostaria de convidar todos vocês que estão no Rio de Janeiro passeando como turistas, e aos cariocas, que fiquem, para prolongar essa semana até sábado quando teremos essa grande festa", convidou o prefeito, continuando:

Crivella publicou o vídeo em sua página do Facebook nesta terça-feira (2)

"A polícia está nas ruas, a Guarda Municipal atenta, a nossa Comlurb fez um trabalho extraordinário na cidade depois de receber milhões de pessoas nessa festa. [A cidade] Se encontra limpa, arrumada. Continuam nossos desafios, todos sabem que o Brasil enfrenta dificuldades econômicas, mas estamos mais do que nunca animados para fazer 2018 o melhor ano de nossas vidas. Que deus nos abençoe, abençoe você. Muito obrigado", completou.