Rocinha tem tiroteio no 1º dia do ano

A manhã desta segunda-feira, 1º dia de 2018, na Rocinha, comunidade da Zona Sul do Rio de Janeiro, foi de intenso tiroteio. Nas redes sociais, moradores postaram mensagens de indignação e áudios da troca de tiros.

Segundo a Polícia Militar (PM), agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) e do Batalhão de Choque faziam patrulhamento na comunidade quando se envolveram em um confronto com criminosos armados.

Um homem, baleado durante a operação policial, foi encontrado posteriormente na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Botafogo por policiais do batalhão local. De acordo com a PM, contra ele há dois mandados de prisão por ter participado da invasão da Rocinha, ocorrida em setembro deste ano.

Durante a invasão, dois grupos criminosos rivais se enfrentaram pelos pontos de venda de drogas da comunidade, o que deixou mortos e feridos. O Exército chegou a ocupar a Rocinha por uma semana, para tentar reduzir os confrontos entre as duas quadrilhas.

Desde setembro do ano passado, quando houve intenso tiroteio entre bandidos rivais, a Rocinha vive pressionada pelo medo. Na ocasião, Rogério Avelino de Souza, o Rogério 157, enfrentou com seu grupo os traficantes comandados por Antonio Francisco Bonfim Lopes, o Nem da Rocinha, antigo comandante do tráfico na região e que está preso desde 2011. Nem deu ordens de dentro de um presídio federal fora do Rio para que integrantes de sua quadrilha invadissem a Rocinha com o apoio de homens de outras comunidades, ligados à mesma facção criminosa.

Desde então a comunidade vive uma rotina de tiroteios, e foi inclusive ocupada pelas Forças Armadas, numa tentativa fracassada de acabar com os confrontos. No dia 6 de dezembro, após intensa caçada, Rogério 157 foi preso na favela do Arará, Benfica, na Zona Norte do Rio.

Com Agência brasil