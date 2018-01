Rio de Janeiro recebe menos pessoas que o esperado para o réveillon

Cerca de 2,4 milhões de pessoas passaram a virada de ano nas praias de Copacabana, no Rio de Janeiro.

O número foi divulgado em um balanço oficial da RioTur, a empresa pública de turismo da cidade.

A expectativa, no entanto, era maior. A prefeitura acreditava que ao menos 3 milhões de pessoas estariam na praia para a chegada do ano novo.

A queima de fogos, no entanto, atendeu a expectativa e foi a maior já realizada nas praias cariocas. Foram 17 minutos de fogos de artifício para comemorar a entrada de 2018.

No total, 25 toneladas de fogos foram utilizadas. Os fogos foram disparados de onze balsas posicionadas nas proximidades da praia.

A festa de ano novo é considerada o maior evento do ano no Rio de Janeiro. Apesar de mundialmente famoso, o réveillon carioca atrai principalmente turistas brasileiros. Um especialista ouvido pela Sputnik apontou que 9 em cada 10 quartos de hotel reservados para o réveillon na cidade foram ocupados por turistas do Brasil. Segundo ele, os brasileiros também costumam ser 80% do total de visitantes recebidos nessa época do ano.

>> Sputnik