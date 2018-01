Após show no Réveillon de Copacabana Anitta comemora: "é o melhor ano novo da minha vida"

Principal atração do maior réveillon do mundo, a cantora Anitta se emocionou no palco em Copacabana ainda nos primeiros minutos de 2018. Logo após a queima de fogos, a poderosa abriu o show com a Orquestra Maré do Amanhã tocando "Vai, Malandra", seu novo hit internacional.

"Esse é o melhor ano novo da minha vida! Espero que o de vocês também. Muito obrigado por acreditarem no meu sonho, mesmo naquela época. Por acreditarem quando parecia que nada ia passar daquilo. Quando eu subo aqui hoje eu só consigo pensar nisso".

A carioca de Honório Gurgel pre-pa-rou um show para ninguém botar defeito e colocou turistas e cariocas para tirarem o pé do chão. Segundo estimativas da Riotur, 2,4 milhões de pessoas assistiram a queima de fogos de maior tempo da festa de ano novo. Ela não deixou de exaltar também os companheiros de palco:

"Estou cantando para vocês nessa festa linda com a orquestra Maré do Amanhã, que está dando um show de música e superação assim como foi a minha história".