Ônibus lilás leva atendimento a mais de 3,5 mil mulheres

O Ônibus Lilás, veículo itinerante da Secretaria de Direitos Humanos e Políticas para Mulheres e Idosos, levou atendimento e orientação a cerca de 3.500 mulheres durante ações desenvolvidas no Rio de Janeiro, entre outubro e dezembro de 2017. A unidade móvel percorreu 11 municípios do estado, levando assistências jurídica, psicológica e social às mulheres, além de realizar a distribuição de folhetos informativos sobre os direitos da mulher e todos os serviços prestados nos centros especializados da secretaria no Rio de Janeiro. As cidades beneficiadas foram Rio de Janeiro, Maricá, Nova Iguaçu, Niterói, Belford Roxo, Cabo Frio, Saquarema, Itaguaí, Japeri, Itaperuna e Mesquita.

"Através do Ônibus Lilás, estivemos em municípios de diferentes regiões do estado e muitas de difícil acesso, como as comunidades quilombolas de Cabo Frio. Alcançamos mulheres que, muitas vezes, têm dificuldade em acessar serviços públicos. O nosso objetivo para 2018 é ampliar as ações da unidade móvel para municípios que ainda não conseguimos chegar. Assim, poderemos continuar a auxiliar vítimas de algum tipo de violência e alertar sobre possíveis relacionamentos abusivos", explicou o secretário de Direitos Humanos, Átila Alexandre Nunes.

Mulheres vítimas de violência podem entrar em contato com a secretaria através do Disque Mulher. O canal funciona de segunda a sexta-feira, de 9h às 17h, pelo número (21) 2332-8249.