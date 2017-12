Campanha educativa do Detran marca o período de férias

O Detran está realizando a campanha Boa Viagem, programa educativo que tem como objetivo divulgar as normas de um trânsito seguro. Todo o material educativo foi distribuído entre as 28 Ciretrans (Circunscrição Regional de Trânsito) espalhadas pelo estado.

O kit educativo contém folhetos com dicas de atenção e concentração no trânsito e check-list de manutenção preventiva dos veículos, além de orientações específicas para motociclistas, descrição dos principais serviços do Detran e um mapa das estradas do Estado do Rio de Janeiro, além de uma lixeirinha para carros.