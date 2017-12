Fim de semana segue úmido e instável no RJ

A intensificação de um sistema de baixa pressão no oceano, entre a costa do Sul e do Sudeste ainda favorece a formação de instabilidades em todo o estado do Rio de Janeiro ao longo deste fim de semana.

Estas nuvens são reforçadas pelo fluxo de ar quente e úmido tropical, que vem da Amazônia. Com isso, o sábado segue com predomínio de céu nublado e ainda com chuva de moderada a forte intensidade, que acontece a qualquer hora do dia. Ainda há risco para alguns temporais até o final do dia. A sensação é de abafamento.

Durante o domingo as nuvens mais carregadas se afastam um pouco do Grande Rio, permitindo algumas aberturas de sol no decorrer do dia. E, por conta, da incidência de ventos quentes, do quadrante norte, a temperatura sobe e faz calor. Entre a tarde e noite o céu fica mais carregado e voltam a ocorrer algumas pancadas de chuva, com risco de temporais isolados, acompanhados de raios e rajadas de vento.

Durante a virada do ano a previsão é que a chuva vá diminuindo e só ocorre com fraca intensidade e em pequenas áreas do Grande Rio, não atrapalhando os festejos.