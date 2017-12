Veja como fica o tempo no Rio no último fim de semana de 2017

O Alerta Rio informou nesta sexta-feira (29) que núcleos de chuva moderada a forte, associados à atuação de áreas de instabilidade em altos níveis, se deslocam da Baixada Fluminense em direção à Zona Norte do município do Rio. A previsão para as próximas horas é de pancadas de chuva, com intensidade de moderada a forte. Essa chuva pode ocorrer junto com rajadas moderadas a fortes de vento e também raios.

Previsão para os próximos dias

No sábado (30), o predomínio será de céu nublado, com pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Essas pancadas podem ficar mais intensas a partir da tarde (chuva moderada a forte). O vento deverá ficar moderado ao longo do dia, com ocasionais rajadas fortes durante a tarde e a noite.

No domingo (31), o céu ficará nublado e as temperaturas estarão estáveis. A atuação de áreas de instabilidade poderá provocar pancadas de chuva isoladas a qualquer momento, mas principalmente à tarde e à noite. Raios e rajadas de vento, de intensidade moderada a forte, também estão previstos.

Para o período da madrugada de segunda-feira (1º de janeiro), também há previsão de chuva. A tendência é que na segunda-feira haja redução da nebulosidade pela manhã, mas com ocorrência de pancadas de chuva, isoladas, a partir da tarde.