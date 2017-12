PF apreende 280 quilos de cocaína na Alfândega do Porto do Rio

A Polícia Federal apreendeu na manhã desta quinta-feira (28), em uma ação conjunta com a Receita Federal, 280 quilos de cocaína na Alfândega do Porto do Rio de Janeiro. Segundo a PF, a droga foi detectada com auxílio do cão farejador Black.

Policiais federais suspeitaram do alto valor declarado para uma carga descrita como material para construção que tinha como destino a Espanha. A cocaína havia sido acondicionada no interior de malas de viagem, escondidas atrás de blocos de concreto pré-fabricados.

Chamou atenção da PF a tentativa frustrada de dificultar a detecção da droga, tendo sido os tabletes da substância entorpecente apreendida envolvidos com uma espécie de material plástico contendo orégano.

A droga foi apreendida e encaminhada para a Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. As investigações continuam.