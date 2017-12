Mais de 2 milhões de veículos devem passar pela Rio-Niterói no Ano-Novo

A concessionária que administra a ponte Rio-Niterói estima que 2 milhões de veículos passem até o dia 2 de janeiro nos dois sentidos da via durante as festas de final de ano. Em direção a Niterói e às praias da Região dos Lagos, a expectativa de maior fluxo é nesta quinta-feira (28) e na sexta (29), quando cerca de 195 mil veículos cruzarão a ponte. Já no sentido contrário em direção ao Rio, a previsão de maior movimento é para segunda-feira (1°) e terça (2), com cerca de 200 mil veículos trafegando em direção à capital fluminense.

De acordo com previsão da concessionária EcoPonte, são esperados 400 mil veículos a mais em relação às festas do ano passado. Um esquema especial com carros guinchos e equipes de primeiros socorros está funcionando com a finalidade de garantir maior rapidez nos atendimentos e na liberação das pistas. Já na praça de pedágio, arrecadadores da concessionária ficam nas pistas, antes das cabines da praça de pedágio, cobrando a tarifa dos motoristas para agilizar a passagem dos veículos nos dias e horários de maior movimento.

A concessionária recomenda aos motoristas que obedeçam à sinalização e o limite de velocidade da ponte Rio-Niterói, que é de 80 quilômetros por hora para evitar o risco de acidentes.