Guarda Municipal atuará com 1.032 guardas na Praia de Copacabana

A Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) montou um esquema especial para o Réveillon 2018 na Praia de Copacabana, que contará com efetivo de 1.032 guardas, atuando em turnos em ações de ordenamento urbano, fiscalização do trânsito e na coerção a pequenos delitos, a partir das 7h do dia 31 de dezembro até as 19h do dia 1º de janeiro. O planejamento operacional prevê ainda o emprego de 335 guardas em outros pontos de festejo da cidade, que acontecerão nas zonas Sul, Norte e Oeste.

Em Copacabana, o esquema contará com apoio de 90 viaturas, entre veículos e motocicletas, rádios de transmissão e smartphones, utilizados para a comunicação entre as equipes que estarão patrulhando a orla e as ruas internas do bairro e também com o Centro de Comando e Controle Móvel, que ficará na Avenida Atlântica, esquina com a Rua República do Peru, ligado ao Núcleo de Videopatrulhamento e com acesso às câmeras do Centro de Operações (COR). O Centro de Comando e Controle Móvel contará ainda com um guarda bilíngue do Grupamento de Apoio ao Turista (GAT), para suporte e auxílio a turistas estrangeiros.

"Este será o primeiro réveillon em que a tecnologia será utilizada em prol da segurança, com as câmeras de videopatrulhamento do Centro de Operações monitorando toda orla de Copacabana, o que fará toda diferença no trabalho dos guardas que serão acionados prontamente para atendimento das ocorrências naquele espaço", afirmou a comandante da Guarda Municipal, inspetora Tatiana Mendes.

Coletiva de Imprensa para divulgação da Operação especial de Réveillon da Prefeitura do Rio

A operação também terá guardas municipais do Grupamento de Cães de Guardas (GCG) atuando no entorno das estações do metrô Siqueira Campos e Cardeal Arcoverde, apoiando o público que circulará pelo local e também realizando ações preventivas de patrulhamento, com foco na promoção da sensação de segurança. Também serão montadas cinco tendas operacionais, localizadas na altura da Avenida Princesa Isabel, ruas Rodolfo Dantas, Paula Freitas e Santa Clara, e em frente ao Posto 2, para dar suporte às equipes do Grupamento Especial de Praia (GEP) que farão rondas na faixa de areia.

As ações da GM-Rio serão integradas com as forças policiais, por meio do programa Rio + Seguro, lançado no início deste mês, associando planejamento, inteligência e tecnologia na prevenção à desordem urbano e aos pequenos delitos no bairro de Copacabana. Durante o Réveillon, os agentes da GM-Rio e da Polícia Militar continuarão atuando em ações conjuntas e no compartilhamento de informações visando promover a segurança.

Ações de trânsito – Do efetivo total, 507 guardas vão atuar no controle e fiscalização de trânsito. As equipes da Subdiretoria Técnica de Trânsito (Subtran) farão a implantação e o monitoramento dos pontos de bloqueio nos bairros de Copacabana, Ipanema, Leblon, Flamengo, Botafogo e Lagoa, de acordo com planejamento feito pela CET-Rio. Além disso, os guardas municipais também ficarão responsáveis pela implantação da pista reversível da Avenida Atlântica, a fiscalização da proibição de estacionamento na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, e a fiscalização e monitoramento das estações do metrô.

Para realizar as ações de operação e monitoramento do trânsito serão utilizadas 18 viaturas e 18 motocicletas, além de 168 rádios de transmissão e 60 smartphones, que terão contato direto com a equipe de trânsito da GM-Rio presente no Centro de Operações, permitindo a comunicação imediata em situações emergenciais ou em relação a mudanças de sinalização priorizando a fluidez e a escoação do público ao término do evento.

Outros pontos de festejo – Além de Copacabana, a Guarda Municipal também atuará no ordenamento do trânsito em outros pontos de festejo na cidade, contando com emprego de 335 guardas municipais, em ações de ordenamento urbano, coerção a pequenos delitos, fiscalização das posturas municipais e monitoramento e fiscalização do trânsito. Os efetivos também atuarão no escoamento do público, priorizando a segurança de pedestres. Na Zona Sul, haverá apoio na Praia do Flamengo. Na Zona Norte, a ação será realizada no IAPI da Penha, na Praia da Bica, na Ilha de Paquetá, no Piscinão de Ramos e no Parque Madureira. Na Zona Oeste, os guardas atuarão na Barra da Tijuca, no Recreio dos Bandeirantes, na Praia Dona Luiza e em Pedra de Guaratiba.