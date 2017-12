No Rio, rodovias federais registram seis mortes no final de semana do Natal

Seis pessoas morreram nas estradas federais do Rio de Janeiro no fim de semana do Natal, divulgou na manhã de hoje (26) a Polícia Rodoviária Federal, que registrou um total de 81 acidentes. O balanço abrange os dias 22 a 25 de dezembro e informa que 88 pessoas se feriram nessas ocorrências.

Os acidentes com vítimas fatais ocorreram em três dias diferentes. No dia 23, um motorista morreu em uma colisão na BR-116, na altura de Magé, na Baixada Fluminense. No dia 24, o choque entre dois veículos em Campos dos Goytacazes, Norte Fluminense, matou uma criança de três anos e um adulto de 50, além de ferir gravemente duas pessoas.

Já na noite do dia 25 ocorreu o acidente mais grave. Dois veículos colidiram na BR-393, em Paraíba do Sul, no Centro-Sul Fluminense, e três pessoas morreram no momento do acidente. Seis feridos foram levados em estado grave para a Santa Casa de Três Rios.

Menos pessoas morreram no Natal de 2017 do que no de 2016, quando nove pessoas morreram entre os dias 22 e 25 de dezembro. Entretanto, foram registrados mais acidentes e mais feridos, já que no ano passado 75 ocorrências deixaram 84 feridos nas estradas federais do Rio.

Infrações

O balanço da Polícia Rodoviária Federal informa ainda que foram emitidos 1.634 autos de infração entre sexta-feira e segunda. Mais de 300 foram por ultrapassagens proibidas e 81 por condução sem o cinto de segurança.

A constatação do consumo de álcool levou à autuação de seis pessoas, enquanto 25 foram autuadas por se recusarem a passar pelo teste do bafômetro.