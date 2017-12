Rio tem dia de sol, mas chegada de frente fria pode provocar chuva à tarde

O Rio de Janeiro tem nesta segunda-feira de Natal (25) mas um dia de forte calor e praias cheias, mas a aproximação de uma frente fria pelo oceano deve deixar o tempo instável a partir da tarde.

A previsão é de aumento da nebulosidade, com céu parcialmente nublado a nublado. A partir do período da tarde, há previsão de pancadas de chuva em pontos isolados do Rio. Os ventos ficarão com intensidade moderada, podendo ocorrer rajadas ocasionais de vento forte.

As temperaturas estarão em declínio em relação ao dia anterior, sendo a máxima prevista de 35°C e mínima de 21°C. Ontem, véspera de Natal, foi mais um dia típico de verão, com praias cheias e pancadas de chuvas no fim do dia. Os termômetros chegaram a registrar 39ºC, mas a sensação térmica era maior, fenômeno que não se repetirá neste sábado em decorrência da aproximação da frente fria.

Estradas federais

A movimentação hoje nas principais estradas federais de entrada e saída do Rio de Janeiro é tranquila, com pouca movimentação de veículos, mas com esquema de fiscalização reforçada, principalmente para detectar motoristas em excesso de velocidade e que estejam dirigindo sob o efeito de álcool.

A movimentação tende a se intensificar no início da tarde, quando cerca de 200 mil motoristas estarão retornando ao Rio até a manhã desta terça-feira (26). Somente pela Ponte Rio-Niterói, segundo a Ecoponte, cerca de 2 milhões de veículos terão transitado pela via entre o último sábado (23) e o dia 2 de janeiro.

Em direção à Região dos Lagos, o maior fluxo de veículos deve ocorrer entre a próxima quinta-feira (28) e a manhã de sábado (30).

Operação integrada

Para intensificar a fiscalização nas estradas federais de todo o país no feriado prolongado de fim de ano, a Polícia Rodoviária Federal iniciou sexta-feira (22) a Operação Integrada Rodovida.

Com o objetivo de reduzir os acidentes nas estradas, a operação dará prioridade a ações integradas e simultâneas, envolvendo agências de fiscalização, “com atuação coordenada visando a somar forças no enfrentamento à violência no trânsito e na redução dos custos sociais decorrentes”.

A operação seguirá até 18 de fevereiro e abrangerá o período das férias escolares, do Natal, Ano Novo e Carnaval.