Em missa de Natal, Dom Orani pede que 2018 seja "um ano melhor"

O arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, celebrou na manhã desta segunda-feira (25) a tradicional missa de Natal, na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, no Centro da cidade. O cardeal ressaltou a importância da esperança por um futuro melhor “Que Deus ilumine nossas vidas e que possamos fazer de 2018 um ano melhor”, destacou o religioso.

Durante a homilia, Dom Orani Tempesta afirmou que é necessário união, e ressaltou a importância do apoio aos mais humildes na construção de um mundo melhor.

"O plano de Deus sempre existiu, veio nos salvar. Deus escolheu os mais humildes para virem morar no meio de nós. Venho anunciar boas notícias para o próximo ano. Vamos celebrar o Natal e escutar o que o Senhor nos fala. As pessoas têm deixado de escutar o que o Senhor fala. O Natal então vem para escutarmos essas palavras de coração aberto, pois essas palavras têm poder de mudar nossas vidas, nos fazer pessoas melhores", disse o cardeal.