Dois detentos fogem do Complexo de Gericinó

Dois presos fugiram, na tarde de domingo (24), do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Complexo de Gericinó. A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) informou que os internos usaram uma corda para pular o muro do presídio. O alarme chegou a ser acionado e dois inspetores tentaram capturar os fugitivos, mas eles escaparam pela mata que fica atrás da unidade prisional.

A Seap abriu uma sindicância para apurar as circunstâncias da fuga. A secretaria não informou os nomes dos fugitivos. O instituto abriga presos do regime semiaberto.