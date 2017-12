Uma carga roubada avaliada em mais de R$ 170 mil foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em uma abordagem na rodovia Presidente Dutra (BR-116), na Zona Norte do Rio. A mercadoria seria levada para o Complexo da Pedreira, em Costa Barros. Um suspeito que fazia o motorista refém foi preso em flagrante. O caso aconteceu na manhã de sábado (24).

A Central de Informações Operacionais (CIOP) da PRF foi alertada via 191 sobre um roubo na altura de Queimados. Após um alerta ser emitido às viaturas em ronda, os policiais avistaram a carreta roubada seguindo no sentido Rio. As equipes conseguiram abordar o veículo nas proximidades do acesso à avenida Brasil, no trevo das Margaridas, em Vigário Geral. Um rapaz de 20 anos estava na cabine ameaçando o motorista, enquanto a carga era levada para a favela da Quitanda, no Complexo da Pedreira. Ele estava armado com um revólver calibre 38, carregado com seis munições, e também portava um simulacro de pistola.

PRF recupera carga avaliada em mais de R$ 170 mil e prende suspeito na Dutra

A carga de produtos alimentícios de uma rede de fast food foi recuperada intacta. O motorista também foi libertado sem ferimentos. A ocorrência foi encaminhada à Central de Garantias da Polícia Civil, no Jacaré. A ação faz parte da operação Égide, que reforça o policiamento nas rodovias federais.