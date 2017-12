Após forte chuva, com até granizo, arco-íris encanta cariocas

No fim da tarde deste domingo (24), uma forte chuva atingiu o Rio e, em algumas localidades, como em São Conrado, choveu até granizo. Logo depois o tempo melhorou e um grande arco-íris apareceu no céu. Internautas publicaram nas redes sociais fotos e escreveram textos destacando a beleza das imagens.

Nos relatos, as pessoas ainda relacionavam o arco-iris com o fato de ser véspera de Natal.

Arco-íris no céu de São Conrado

Mais cedo do Alerta Rio informava sobre pancadas de chuva isoladas, de moderada a forte, acompanhadas de rajadas de vento moderadas a fortes e também de raios.

Núcleos de chuva formados pelo calor e pela umidade se deslocaram em direção ao município do Rio de Janeiro.

Desde as 17h, os pluviômetros do Alerta Rio registravam pancadas de chuva, com intensidade moderada em períodos de 15 minutos, em locais como Bangu e Av. Brasil/Mendanha. Nos demais pluviômetros que compõem a rede do Sistema Alerta Rio choveu apenas fraco ou não houve registro, até este momento.