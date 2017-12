Trens da SuperVia têm programação de domingos e feriados no Natal

Os trens da SuperVia circulam com a grade horária regular de domingos e feriados durante o feriado de Natal, nos dias 24 e 25 de dezembro. Os passageiros podem programar trajetos na seção "Planeje Sua Viagem", no aplicativo e no site da www.supervia.com.br, ou pelo telefone 0800 726 9494 (24 horas).

A operação nos dias 26, 27, 28 e 29 de dezembro seguirá de acordo com a programação de dias úteis.

Manutenções programadas do fim de semana

Sábado (23/12)

Ramal Deodoro

Durante toda a operação comercial, haverá manutenção na via nas imediações da estação Central do Brasil. Em função desse serviço, será necessário alterar a fidelização de algumas plataformas. O sistema de áudio informará de quais plataformas estarão partindo os trens de cada ramal. A equipe da estação também estará disponível para auxiliar os passageiros.

Ramal Santa Cruz

Serão realizados serviços de limpeza na via e manutenção em cabos da rede aérea, das 10h às 18h, no trecho entre as estações Bangu e Realengo.

Ramal Japeri

Haverá manutenção em cabos da rede aérea, das 10h às 19h, entre as estações Nova Iguaçu e Mesquita.

Ramal Belford Roxo

No trecho entre Costa Barros e Pavuna/São João de Meriti, serão realizados serviços de manutenção em cabos da rede aérea, das 12h às 19h.

Domingo (24/12)

Ramal Deodoro

Serão efetuados serviços de manutenção em cabos da rede aérea, das 10h às 19h, entre as estações Praça da Bandeira e Olímpica de Engenho de Dentro. Neste período, os trens com destino a Japeri e Santa Cruz não realizarão paradas em Riachuelo, Sampaio, Engenho Novo e Méier. De acordo com a origem e o destino pretendido, os passageiros deverão realizar transferência nas estações São Francisco Xavier ou Olímpica de Engenho de Dentro.

Ramal Santa Cruz

Serão realizados serviços de manutenção na via, das 9h às 18h, entre as estações Bangu e Realengo.

Ramal Japeri

Das 10h às 19h, serão realizados serviços de manutenção em cabos da rede aérea entre Comendador Soares e Queimados.

Ramal Saracuruna

No trecho entre as estações Triagem e Penha, das 10h às 19h, haverá manutenção na via férrea.