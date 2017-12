Rio pode ter pancadas de chuvas nas próximas horas

A previsão é de pancadas de chuva em pontos isolados da cidade, com a possibilidade de ser forte, de acordo com informações do Sistema Alerta Rio.

Junto com essa chuva, pode haver raios e rajadas moderadas a fortes de vento. Segundo o Alerta Rio, núcleos de chuva vindos da Baixada Fluminense deslocam-se em direção à cidade do Rio. Existe a possibilidade deles atingirem a capital fluminense, começando pela Zona Norte.

A Zona Oeste também pode ter precipitação na próxima hora. Há pouco, núcleos de chuva chegaram a se formar sobre a região, mas perderam intensidade. Porém, o Alerta Rio informa que novos núcleos de chuva podem se formar ainda nesta tarde - não apenas na Zona Oeste, mas em qualquer outra área do Rio de Janeiro, devido ao calor e à alta umidade. Para a noite deste sábado, também há previsão de chuva.

A recomendação para a população, neste momento, é se manter informada pelas redes sociais do COR e também pelos veículos de comunicação.